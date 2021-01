Fred twijfelde geen moment en gaf Hugo de Jonge een stevige knuffel

Fred was heel enthousiast om een spuitje te krijgen. In zijn appartement in Het Westerhonk wonen mensen met een verstandelijke beperking, die soms bang zijn voor een prik. Dat had geen invloed op Freds euforie. Hij moest nog wel even wachten op medebewoner Jochem. Toen hield hij het echt niet meer en sprong de minister in de armen. ,,Zelfs als hij dat had willen ontwijken, was dat hem niet gelukt”, vertelt woordvoerder Nanda Troost. Ze schrok even. ,,De omhelzing zó mooi om te zien. Wat gaat ’ie nou doen, dacht ik? Soms is het maar goed dat we Fred hebben. Die de spanning breekt en viert omdat we wat leuks meemaken.”

Het bezoek van De Jonge was zorgvuldig voorbereid. Bewoners en medewerkers op minimaal anderhalve meter afstand en allemaal een mondkapje op. ,,Maar Fred doet, wat Fred doet. Hij liet zien waarom een vaccinatie voor onze bewoners zo belangrijk is. Afstand bestaat bij ons niet. Bewoners willen knuffelen, als ze vrolijk zijn of als ze verdriet hebben.”

Fred werd gisteren samen met 23 andere bewoners van het woonzorgpark in Monster ingeënt. Bij ’s Heeren Loo keken ze lang uit naar dit moment en medewerkers hadden er dan ook een klein feestje van gemaakt, compleet met slingers. De bewoners werden zo goed mogelijk op de hoogte gebracht van de maatregelen en hoe het vaccineren werkt. ,,Als ze niet kunnen praten, dan doen we dat met gebaren of pictogrammen”, zegt Nicolet Grootscholten van 's Heeren Loo.

De Jonge ging mee in het spontane moment. Vanochtend deelde hij een foto op zijn Instagram. ‘Met vastberaden passen liep hij op me af en voor ik er erg in had, had ik een stevige knuffel te pakken van Fred’, schrijft hij erbij. Hij was bij de eerste inentingen in de gehandicaptenzorg aanwezig. Het is fantastisch dat we begonnen zijn met de kwetsbare bewoners van de instellingen voor gehandicaptenzorg, voor wie afstand houden vaak onmogelijk is. Als eerste van Europa, vertelde Boris van der Ham, de voorzitter van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.

Na de knuffel met De Jonge kreeg Fred zijn prik én prikdiploma. ,,Hij was reuzetrots”, weet Grootscholten. Intussen is ‘s Heeren Loo druk bezig om de rest van de bewoners in te enten. Dat gebeurt in hun eigen woning, onder toeziend oog van hun begeleiders.

