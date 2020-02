Friese boeren verdacht van zwendel met afval

Het gaat om de restafvalstroom bij het kweken van onder meer tomaten, paprika’s en komkommers. Tussen dit groen (loof) zit ook veel plastic: draadjes en klemmetjes die eveneens nodig zijn in de kassen voor het opbinden van de planten. Dit plastic afval moet worden afgevoerd en verbrand door erkende bedrijven, wat veel geld kost (70 tot 100 euro per ton).

Een verwerker in het Belgische Wervik omzeilde in 2018 de regels en bood het afval met plastic aan als strooisel voor in de stal, onder de koeien. Via een bemiddelaar in Nederland – een fouragehandel in Nunspeet – namen de twee Friese melkveehouders uiteindelijk deel.

Beide boeren wisten dat zij het afval niet mochten ontvangen, aldus de Friese uitvoersdingsdienst Milieu en Omgeving (Fumo). Opsporingsambtenaren kwamen de praktijken op het spoor tijdens een controle bij de melkveehouder in Oudemirdum.

Na onderzoek bleek dat ook een melkveehouder in Koudum het afval aannam. Later werd duidelijk dat er nog een derde en laatste afnemer was. Via de fouragehandel in Nunspeet had ook een boer in het Brabantse Diessen het Belgische afval aangenomen. Al snel werden ook de politie en de landelijke Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ingeschakeld. Politie en het Openbaar ministerie willen niet op de zaak reageren.

Het aannemen van afval gebeurde tegen betaling. Per ton ‘tomatenloof’ kregen de drie boeren zo’n 15 euro. Beide Friese melkveehouders namen elk bijna 3000 ton af, goed voor ongeveer 50.000 euro per boer. De overige betrokkenen maakten waarschijnlijk nog grotere winsten.

Geploegd

In Oudemirdum bleek al een deel van het afval door het land te zijn geploegd. In Koudum lag het afval in een groot gat van 50 bij 50 meter, vertelt een opsporingsambtenaar van Fumo.

De Belgische afvalverwerker heeft het afval op eigen kosten weer moeten ophalen in Nederland en wacht bovendien een boete. Of deze verwerker ook tussenpersonen had in bijvoorbeeld Frankrijk of Duitsland, is nog onbekend.