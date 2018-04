Friesland krijgt rescue team met boot vernoemd naar Remon Bruinsma

VideoIn een watergebied bij Leeuwarden vindt morgen de kick-off plaats van Rescue Team Friesland. De oprichting vloeit voort uit de verdwijningszaak van Remon Bruinsma (19). Hij verdronk eind vorig jaar na een avondje stappen in de Friese hoofdstad maar zijn lichaam werd pas een maand later gevonden. Een van de sonarboten van het nieuwe reddingsteam draagt zijn naam.

De sonarboot - een van vier exemplaren waarover Rescue Team Friesland beschikt - wordt morgen om 13 uur gedoopt op de trailerhelling bij de Tearnzer Wielen. Dit gebeurt in aanwezigheid van de ouders, tweelingbroer en zus van Remon Bruinsma. ,,De boot zal bedekt zijn met de Friese vlag. Die wordt weggetrokken, waarna de boeg zichtbaar wordt met daarop bij wijze van eerbetoon de naam van Remon", zegt initiatiefneemster Houwina Postma tegen deze krant.

Volledig scherm Een van de vier sonarboten van Rescue Team Friesland met twee van de acht duikers en een lid van het speurhondenteam. © Rescue Team Friesland

De politiecoördinator voor vermissingen in Friesland is ook aanwezig, net als de secretaris van de burgemeester ban Leeuwarden. De plechtigheid wordt gevolgd door een demonstratie van het nieuwe reddingsteam. Dat laat op het water zijn kunnen zien. Postma: ,,Wij hebben acht duikers, een veldteam gespecialiseerd in het linielopen (het in rij doorzoeken van een gebied) en een hondenteam. Aangezien onze speurhonden nog in opleiding zijn - dat duurt een tot twee jaar - werken we voorlopig samen met het team van Dutch Rescuedogs uit Drenthe."

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Remon Bruinsma verdween in de vroege ochtend van 1 december in Leeuwarden. Zijn stoffelijk overschot werd er op Nieuwjaarsdag ontdekt in een singel. © Google maps/Facebook

Signi zoekhonden

Postma en haar team, dat louter vrijwilligers telt, zochten eind vorig jaar intensief mee naar Remon Bruinsma. Diens moeder riep daarbij ook de hulp in van de stichting Signi Zoekhonden uit het Brabantse De Rips. ,,Vol ontzag hebben wij het team aan het werk gezien. Ik dacht meteen: zo'n team moeten wij ook in Friesland hebben", zegt Postma terugblikkend.

De sonarboten waren volgens haar binnen de kortste keren geregeld. ,,Vrienden met een bedrijf gespecialiseerd in zulke boten zeiden onmiddellijk: wij doen mee." Bevriende duikers reageerden even enthousiast, net als de leden van het veld- en hondenteam. Qua sponsors kunnen de Friese vrijwilligers nog wel wat hulp gebruiken, vooral om materiaal te kopen. Een bedrag kan Postma er nog niet op plakken. ,,De tijd zal leren hoeveel wij nodig hebben."

Eerste zoekactie

Het team traint regelmatig en kwam vorige maand zelfs al in actie. Postma: ,,Onze veldlopers deelden flyers uit voor een 15-jarige jongen die was weggelopen van huis. Ons hondenteam in opleiding vond een spoor van de jongen op basis van de geur in een kussensloop dat zijn moeder ons had gegeven. De vermiste tiener werd uiteindelijk gezond en wel teruggevonden."

Rescue Team Friesland opereert louter in overleg met politie en familie van de vermiste, zegt de initiatiefneemster. ,,Eerstgenoemde willen wij niet voor de voeten lopen en we willen evenmin spelen met de gevoelens van familieleden van iemand die vermist is."

Het nieuwe reddingsteam staat klaar om uit te rukken maar hoopt niet te hoeven worden ingezet. ,,Wij werken met heel ons hart maar de onzekerheid voor de familie van de vermiste personen is vreselijk", verzucht Postma. Ze kijkt met gemengde gevoelens terug op de zoekacties na de verdwijning van Remon Bruinsma. ,,Ze mochten niet baten. Vier weken later ontdekte een voorbijganger Remons lichaam in de Noordersingel in Leeuwarden. Het was boven komen drijven. Daarmee kwam een doemscenario uit."