Friezen krijgen weer water: problemen voorbij na stroomstoring

Mensen kunnen nog even last hebben van een sputterende kraan, mogelijk komt er eerst bruin water uit. ,,Draai dan de kraan open en laat het water lopen tot het weer helder is’’, adviseert Vitens. ,,Dit duurt meestal niet lang. Bruin water ziet er niet fris uit, maar is niet schadelijk voor uw gezondheid.’’



De slechte toevoer heeft niet tot enorme problemen geleid bij zorginstellingen. In sommige gevallen vergde het echter wel aanpassingen van het personeel. In het Sneker woonzorgcentrum voor ouderen Ielânen spoelden de toiletten bijvoorbeeld niet door. ,,Dat is natuurlijk niet zo fris’’, zegt een medewerkster. ,,Ik hoop dat niet al te veel mensen vandaag een grote boodschap moeten doen.’’



Het Antonius Ziekenhuis in Sneek ondervond geen enkele last van de storing. ,,We konden het opvangen omdat we zelf een grote tank met water hebben’', aldus een woordvoerster. ,,Deze is nog vol de helft gevuld. Er is ook nog wel toevoer van water, maar het komt met veel lagere druk uit de kraan. De tank wordt tussendoor dan ook nog gewoon bijgevuld, zij het wat langzamer dan normaal.”



De storing slechte watertoevoer was het gevolg van een technisch probleem bij drinkwaterproductiebedrijf Spannenburg van Vitens, in de Friese plaats Tjerkgaast. Dat werd veroorzaakt door een stroomstoring die vanochtend optrad. Eerder vandaag dacht Vitens het probleem opgelost te hebben, maar het ging weer mis. Volgens de Leeuwarder Courant kwamen vooral uit Joure, Sneek en Balk veel meldingen van inwoners zonder water.