Gaat Brech ontkennen? 'Hele toonzetting is dat hij er tegenin wil'

Vanochtend deed advocaat Gerald Roethof zijn beklag over het spreekverbod dat is opgelegd, nu Brech in beperkingen zit. Volgens de advocaat van Jos Brech moeten 'twee kanten' van de zaak belicht worden, maar dat kan nu niet. ,,Ik wil het van mijn cliënt geschetste beeld in proportie brengen'', zei Roethof bij het politiebureau. ,,U heeft pas één kant van de zaak gehoord, en ik mag u niks vertellen over de andere kant.''