Gebeten door een teek? Zoek verder, want hij komt vaak niet alleen

,,De meeste mensen melden maar een teek. Maar bijna een op de vijf mensen meldt twee of meer tekenbeten", zegt Kees van den Wijngaard, onderzoeker bij het RIVM. Ongeveer de helft van de meldingen van beten komt in juni en juli binnen. Het RIVM waarschuwt mensen die tijdens Hemelvaart en Pinksteren gaan kamperen of de natuur intrekken dan ook om een tekencheck te doen.



Mensen lopen overigens in het hele land het risico gebeten te worden door een teek. Onderzoekers van het RIVM en Wageningen University zien wel grote regionale verschillen in het aantal meldingen. Bijna een kwart kwam uit Gelderland. Noord-Brabant en Noord-Holland komen op plaats twee en drie van provincies met de meeste tekenbeten.



Een tekenbeet kan de ziekte van Lyme veroorzaken. Meestal geneest deze ziekte na behandeling met antibiotica, maar soms houden mensen onder meer voortdurende pijn, hebben ze concentratieproblemen en last van vermoeidheid. Als mensen een of meerdere teken hebben gevonden, moeten zij deze meteen verwijderen en de plek van de beet zeker drie maanden in de gaten houden.