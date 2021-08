Geboortegolf na coronalockdown: ‘Corona maakt het makkelijker. Je bent toch al thuis aan het werk’

Oude man overboord geslagen van cruise­schip bij Texel: ‘Kans dat hij nog leeft nihil’

16 augustus De Kustwacht heeft de grote zoekactie naar een man die overboord sloeg van het Duitse cruiseschip MS Europa in de buurt van Texel gestaakt. De man van in de 80 viel van een hoogte van 26 meter in het water. De kans dat hij nog leeft is vrijwel tot nul gedaald.