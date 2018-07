Gebrek aan brandstof? Dan veranderen luxere klassen ook in een Pietje Paniek-tent

Jongeren slaan horecabe­vei­li­ger ziekenhuis in

11:16 Een horecabeveiliger in het Noord-Hollandse Castricum is afgelopen nacht in het ziekenhuis beland na te zijn mishandeld door een groepje jongeren. De man werd tegen zijn hoofd geslagen en viel op de grond. Vier verdachten zijn opgepakt.