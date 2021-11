Gebruik wapenstok in boa-proef rechtmatig, aldus tussenevaluatie

De twintig buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in Amsterdam die tijdens een proef met een korte wapenstok zijn uitgerust, hebben de stok in zes maanden elf keer gebruikt, waarvan tien keer rechtmatig.

Dat schrijft burgemeester Femke Halsema aan de gemeenteraad op basis van een tussentijdse evaluatie.

De proef begon op 4 maart van dit jaar. Tot en met 30 september hebben de boa’s de wapenstok elf keer gebruikt. Dat gebruik wordt beoordeeld door een toezichthouder van de politie, in samenwerking met de hulpofficier van justitie. Tien keer bleek het gebruik rechtmatig. “Concreet betekent dit dat de betrokken boa professioneel heeft opgetreden en dat het fysieke gebruik van de wapenstok ‘proportioneel’ was”, aldus de burgemeester. In één geval twijfelde de toezichthouder over het juiste gebruik van de wapenstok. Dat voorval is met de boa’s geëvalueerd.

Het gebruik van de stok is in de pilot aan regels gebonden. De boa mag deze alleen gebruiken in geval van (dreiging van) ernstig fysiek geweld tegen hem of haar. Het doel is de belager op afstand te houden. Boa’s die aan de pilot meedoen, hebben geweldsinstructies en trainingen gekregen.

In totaal doen tien gemeenten mee aan de proef. Als de pilot goed verloopt, wil dat nog niet zeggen dat Amsterdam alle boa’s het wapen gaat geven. De pilot wordt voornamelijk gehouden in het centrum van de stad, omdat daar het meest sprake is van geweld en agressie tegen boa’s.

In maart 2022 wordt de eindevaluatie van de proef verwacht.