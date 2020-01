Gedupeerde kinderopvangtoeslag: ‘Ik wil Rutte zeggen: we laten het er niet bij zitten’

Jarenlang als fraudeur bestempeld te worden, het is het gezin Kuipers niet in de koude kleren gaan zitten. Dat is wat vader Steve vandaag op de bijeenkomst voor gedupeerden tegen premier Rutte hoopt te kunnen zeggen. Want: financieel hebben ze er nog steeds last van en ook psychisch is het leed nog niet geleden. Zo is hun vertrouwen in de overheid volledig weg: ,,Er is ons vaker aangeraden om weer kinderopvangtoeslag aan te vragen, maar geen haar op mijn hoofd die eraan denkt. Ik ben veel te bang dat ik over twee jaar weer een blauwe envelop op de mat krijg en alle ellende opnieuw begint.”