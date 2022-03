Geef geld, stel een kamer ter beschikking maar stop met spullen sturen

Alle informatie die nu bekend is over hoe Nederlander vluchtelingen uit Oekraïne kunnen helpen, is er te vinden. Maar er is nog veel onduidelijk over waar nu precies behoefte aan is, en waar men met dit aanbod terecht kan. Gezien de snelle ontwikkelingen en de gesprekken over de rolverdeling tussen organisaties is het platform nog volop in ontwikkeling. De komende tijd zal op steeds meer vragen een antwoord komen. Er is ook informatie in het Engels.



,,Op dit platform kan iedereen terecht die Oekraïners en andere vluchtelingen in Nederland wil steunen", zegt een woordvoerder voor VluchtelingenWerk. Nederlandse hulporganisaties en de overheid worden al dagen overstelpt met telefoontjes van Nederlanders die Oekraïners in nood willen bijstaan. Veel mensen willen een kamer aanbieden aan een vluchteling, vrijwilligerswerk doen of spullen brengen. Hulporganisaties en overheidsinstanties zijn nog altijd bezig hierover afspraken te maken en de bijbehorende logistiek op te zetten. Zodra Oekraïense vluchtelingen in de opvang terecht komen zal duidelijk worden waar zij precies behoefte aan hebben, aldus Vluchtelingenwerk. Op nederlandvoorvluchtelingen.nl maakt VluchtelingenWerk inzichtelijk waar men met vraag en aanbod terecht kan. Ook is hier actuele informatie te vinden over de opvang van Oekraïners.



Wie een logeerplek heeft of zich wil aanmelden als vrijwilliger om gastgezinnen en vluchtelingen bij elkaar te brengen kan zich melden bij Takecarebnb, de organisatie die lange ervaring heeft met het bemiddelen tussen vluchtelingen en gastgezinnen.