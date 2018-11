Geef Piet een kleurtje, voor jóuw kleintjes

Voor het zoveelste jaar op rij maken we ruzie over Zwarte Piet. Al toen ik op de middelbare school zat, begin jaren 80, werd hierover gediscussieerd, wat resulteerde in een Sinterklaas met een half dozijn smurfblauwe pieten. In al die veertig jaren is er niets veranderd.



Of ja, één ding: we zijn nu bereid tot burgeroorlog. Destijds gingen we de straat op, links en rechts hand in hand, om onze zorgen omtrent kernbewapening duidelijk te maken, nu krijgt alleen een kinderheld ons zover.