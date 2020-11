‘Geen 53.000 maar 12.000 mensen met beperking aan het werk’

Berucht Instagram­ac­count kondigt grote, illegale rave aan, bezoeker Pascal (21) is er klaar mee

10 november De organisatoren van enkele grote illegale raves in Amsterdam en omstreken hebben vanavond voor het aanstaande weekend een groot feest aangekondigd. Dat deden ze opnieuw via het afgeschermde Instagramaccount locatie12.events. De politie heeft het account, gevolgd door meer dan 14.000 mensen, in het vizier. De 21-jarige Pascal bezocht een eerdere rave, maar is er voorlopig klaar mee. ,,Doe mij maar een huisfeestje met een mannetje of dertig.”