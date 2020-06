Geen akkoord EU-lidstaten over heropenen buitengrenzen

De EU-lidstaten kunnen het niet eens worden over de heropening van de Europese grenzen voor reizigers uit landen van buiten de EU per 1 juli.

De 27 ambassadeurs hebben onderhandelingen hierover woensdag in Brussel afgebroken en overleggen vrijdag verder, aldus bronnen in Brussel. Ze kunnen het vooralsnog niet eens worden over de criteria waar een niet-EU-land aan moet voldoen om als veilig te worden beschouwd en reizigers weer welkom te heten in de EU.

Nederland staat ‘terughoudend’ tegenover snelle heropening van de grenzen voor reizigers uit zogenoemde derde landen. Alleen als de epidemiologische situatie in een niet-EU-land gelijk of beter is dan gemiddeld in de EU, de corona-informatie uit dat land betrouwbaar en op basis van wetenschappelijke gegevens is, en er sprake is van wederkerigheid (EU-burgers mogen dan ook naar dat land reizen) kan Den Haag akkoord gaan met het toelaten van reizigers van buiten de EU, aldus bronnen in Brussel.

Bakkeleien

De lidstaten zijn al enige weken aan het bakkeleien over de kwestie. Sommige landen willen sneller dan andere lidstaten de deur weer openzetten voor inwoners van buiten de EU, vooral de zuidelijke lidstaten, waar de economie sterk op toerisme drijft. Nederland wil het liever ‘rustig aan’ doen, nu de situatie onder controle lijkt te komen.

Het is de bedoeling dat er een lijst komt met landen die als veilig worden beschouwd. De EU is zich bewust dat de zaak gevoelig ligt, omdat regeringen zich voor het hoofd gestoten zouden kunnen voelen als hun burgers worden geweerd, en andere niet. Het is volgens bronnen daarom belangrijk dat de afweging op wetenschappelijke gronden gebeurt. The New York Times meldde dinsdag dat Amerikanen op korte termijn nog niet naar de EU kunnen reizen als naar de cijfers wordt gekeken, maar Chinezen wel.