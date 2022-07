Geen andere partijen betrokken bij kanodrama Veluwemeer, boot vermoedelijk gekapseisd

De politie denkt dat het kano-ongeluk vorige week op het Veluwemeer bij Biddinghuizen een eenzijdig ongeval was waarbij geen andere partijen betrokken waren. Bij het ongeval kwamen drie leden van een Duits gezin om het leven . Alles wijst erop dat het drama gebeurd is doordat de kano waarin zij zaten is gekapseisd.

,,Alles wijst er op dat het kapseizen van de kano het gevolg is van een ongeluk waarbij geen andere partijen betrokken zijn geweest”, meldt de politie. Er komt daarom geen strafrechtelijk onderzoek. Wat er exact is gebeurd, en hoe dit is gebeurd, is volgens de politie lastig aan te geven. ,,We zullen daar misschien wel nooit achter komen.”

Rechercheurs deden de afgelopen dagen onderzoek om meer duidelijkheid te krijgen over de oorzaak van het noodlottige ongeluk. De kano waarin het gezin zat is bekeken op mogelijke sporen van schade. Ook is met het 7-jarige dochtertje uit het gezin, die het ongeluk als enige overleefde, gesproken. Wat daar uit is gekomen wil de politie niet zeggen.

Golfslag

Ook de mogelijkheid dat een andere boot op afstand zoveel golfslag veroorzaakte dat de kano daardoor omsloeg, is volgens politiewoordvoerder Ton Heutz in het onderzoek meegenomen. ,,Vooralsnog gaan we daar niet vanuit, maar het onderzoek is nog niet definitief afgerond.”

Het ongeluk gebeurde donderdagmiddag. Het 7-jarige dochtertje uit het gezin overleefde door zich vast te klampen aan een boei. De 32-jarige moeder, de vader van 42 en een dochtertje van 5 overleden. Het gezin komt uit de regio Nordrhein Westfalen (Duitsland) en was aan het kanoën op het Veluwemeer tijdens hun vakantie.

De kustwacht werd gewaarschuwd omdat er een kind te water was geraakt, maar al snel werd duidelijk dat er nog meer mensen in het water lagen. Daarop rukten de hulpdiensten uit en werd onder meer gezocht met helikopters en reddingsboten.

Veel vragen

Het drama roept nog altijd veel vragen op. Er is veel verbazing dat de slachtoffers geen zwemvesten droegen. Bij de verhuur van elke kano of gerelateerde watersportvaartuigen wordt altijd een zwemvest aangeboden.

Aan weerszijde is het Veluwemeer ondiep en ongevaarlijk maar in het midden ligt een vaargeul met een stroming. ,,Als je van de ene naar de andere kant wil zwemmen, kan je in die geul terechtkomen. Dan is het de vraag of je sterk genoeg bent om uit die stroming te komen. Er bestaat dan het risico dat je aan het eind van je krachten komt en wordt meegesleurd door het water", zei KNRM-woordvoerder Edwin Zegers eerder.