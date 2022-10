Geen arts denkt: laat ik vandaag eens lekker veel fouten maken

Richard gaf 40 jaar lang sportles aan zware criminelen: ‘Ze kunnen nóóit je vrienden zijn’

Hij ontmoette beruchte criminelen als Geurt R., die de lijfwacht was van Klaas Bruinsma, kroongetuige Peter la Serpa en kluiskraker Aage M. Een gijzeling betekende een keerpunt in zijn carrière. Richard van Asdonck (67) zwaait na veertig jaar af als sportdocent in het gevangeniswezen. ,,Ik mis het wereldje nu al.’’

9 oktober