Geen bed dreigt voor minderjarige asielzoekers, duizenden extra opvangplekken nodig

Asielkinderen verwaarloosd in luxe hotel: ‘Criminelen staan gewoon voor de deur’

Nidos roept samen met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gemeenten op dit jaar eerder dan gepland opvang te regelen voor jonge vluchtelingen die alleen naar Nederland zijn gekomen. Op dit moment is volgens hen dagelijks vrijwel ieder bed voor alleenreizende kinderen en jongeren tot en met zeventien jaar bij het COA en Nidos bezet. De problemen spelen volgens de twee organisaties in het hele land en in Ter Apel staat de maximale opvangcapaciteit voor deze jongeren hierdoor dagelijks onder druk.