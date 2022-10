Geen bewijs voor doodsteken echtgenoot, dus vraagt justitie vrijspraak voor Papendrechtse vrouw

Rechtszaak Papen­drecht­se steekt haar man dood, terwijl zoontje boven speelt: ‘Opeens zat het mes erin’

Met één dodelijke steek bracht W.C. (37) haar man in oktober in Papendrecht om het leven. Volgens de bewoonster van de Guido Gezellestraat greep ze uit zelfbescherming een keukenmes, omdat haar 41-jarige partner haar die dag meermaals ‘belaagde’. Daarna gebeurde er een ‘ongeluk'. ,,Ik had dat mes vast en opeens zat het erin. Hoe, is een zwart gat.’’

27 januari