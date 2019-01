Geen derde- maar vooral tweedegraads brandwonden voor Sjinkie Knegt

De toestand van shorttracker Sjinkie Knegt, die met brandwonden in het ziekenhuis in Groningen ligt, is stabiel. Zijn linkerbeen is er het slechtst aan toe, maar de verwondingen zijn daar vooral tweedegraads, en niet derdegraads zoals gisteren bekend werd gemaakt.

Gisteren werd gemeld dat de shorttracker derdegraads brandwonden had op zijn linkerbeen. De woordvoerder de KNSB meldt vandaag dat er goed nieuws is: het blijken vooral tweedegraads brandwonden te zijn. ,,Op zijn lichaam heeft hij wel een ‘paar kleine plekken’ die als derdegraads brandwonden zijn getypeerd.”

Dennis Klaster, de manager van Knegt had vanmorgen appcontact met de 29-jarige schaatser. ,,Hij vertelde dat hij goed had geslapen”. Volgens Klaster heeft Knegt zijn telefoon bij de hand ‘en maakt hij de impact van het ongeluk in Nederland goed mee’.

Jeroen Otter

Volgens bondscoach Jeroen Otter heeft Sjinkie vannacht een goede nacht gehad, zo vertelt hij vandaag op het EK Shorttrack in Dordrecht ,,Hij heeft heel veel gedronken, dat is bij brandwonden essentieel. Dat werkt goed, en daar ze we heel erg blij om. Het allermooiste dat ik vandaag zag was dat hij vanmorgen een whatsapp stuurde, die hij met één duimpje in moest toetsen, om iedereen succes te wensen. Dat is een fijn teken van leven.”

,,De brandwonden zijn op zijn borst het minst. Maar zijn gezicht is opgezwollen door de blaarvorming. Erg prettig voelt hij zich niet, maar naar omstandigheden gaat het goed. Dat is wel op zijn Sjinkies. Dat is mooi om te horen. Hij staat altijd positief in het leven.”

,,Sjinkie is een positivo, zo kennen we hem. Je hebt dan toch het idee dat hij daar ligt met het gevoel: de wereld is nog niet van me af en de shorttrackwereld ook niet. Waar hij denk ik geluk aan heeft is dat hij op zijn rug ligt en daar ook niet verbrand is en geen enkele wond heeft. Hij kan dus wel goed liggen.”

,,Binnen het team van Sjinkie is het een flinke dreun geweest. Mondjesmaat komt er informatie binnen, en iedereen moet het hier het een plek geven. Zoiets gebeurt in eigen huis. De atleten hebben dat goed gedaan, het een plek geven. Dat is blijkbaar hoe topsporters en stafleden het doen.”

,,Het is een opluchting om met de vrouw van Sjinki te praten en te horen dat hij er positief instaat. De eerste weken blijft hij sowieso nog in het ziekenhuis. Na drie weken kunnen ze überhaupt pas inzicht krijgen in de behandelwijze.”

Over gevolgen voor de topsportcarrière van Knegt weet Otter verder nog niks.

Houtkachel

Sjinkie Knegt ligt sinds gisteren met ernstige brandwonden in het ziekenhuis. De kleding van de shorttrackschaatser vatte vlam toen hij thuis in Bantega de houtkachel aanstak. Knegt (29) werd door zijn vrouw Fenna in hun woonkamer gevonden, waarna zij direct 112 belde. Een traumahelikopter en ambulance rukten uit naar het Friese dorp, Knegt is vervolgens per ambulance naar het ziekenhuis in Groningen vervoerd waar hij op dit moment wordt behandeld.

Tweede vs. derdegraads Het verschil tussen tweede- en derdegraads brandwonden is aanzienlijk. Bij tweedegraads brandwonden is de huid rood en pijnlijk, maar genezen de wonden vaak wel zonder litteken. Dat geldt niet voor derdegraads brandwonden. De huid is in dit geval volledig verdwenen op de plek van de wond. De wond doet geen pijn omdat de zenuwuiteinden in de huid ook zijn verbrand. Littekens zijn een inherent gevolg van derdegraads brandwonden.