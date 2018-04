Geen enkelband voor Fawaz vanwege ‘extra onrust’

De zwaar omstreden prediker Fawaz heeft een gebiedsverbod voor twee Haagse wijken vanwege zijn ‘intolerante preken’ in een clandestiene moskee in de Haagse wijk Transvaal vorig jaar zomer. ,,Zo draagt hij bij aan het radicaliseringsproces richting jihadisme’’, zei de woordvoerder van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) toen. De tijdelijke antiterreurwet die het gebiedsverbod mogelijk maakt, biedt ook de optie van een enkelband.

Maar daar zagen de toenmalige minister van Justitie en Veiligheid en de gemeente Den Haag bewust van af, zo blijkt nu.

De enkelband zou niet nodig zijn om het gebiedsverbod na te leven, stellen de veiligheidsdiensten in interne correspondentie, vrijgegeven na een wob-verzoek van radioprogramma Argos. Fawaz is ‘welbekend’ bij de politie. ,,Dat maakt handhaving eenvoudig uit te voeren’’, staat in een verslag van een ‘brainstormsessie gebiedsverbod’ van augustus vorig jaar. Ook wilde de gemeente Den Haag geen enkelband ‘om de extra onrust die dat kan veroorzaken’.

Vandaag vecht Fawaz het gebiedsverbod aan bij de Raad van State.

De rechtbank oordeelde eerder dat het kabinet de Schilderswijk en Transvaal terecht tot verboden gebied verklaarde voor de preker die onlangs weer in opspraak kwam toen hij in een preek tekeer ging tegen de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb, volgens de NCTV omschreef hij hem als ‘een afvallige’. Een aantal partijen in de Tweede Kamer eist extra maatregelen, maar volgens het kabinet beweegt Fawaz zich steeds net binnen de lijntjes van de wet.

Fawaz zit al meer dan tien jaar in het vizier van de veiligheidsdiensten. In 2004 wenste hij Theo van Gogh en Ayaan Hirsi Ali ernstige ziektes toe. In 2012 werd hij uit de orthodoxe Haagse As Soennah-moskee weggestuurd vanwege illegale islamitische huwelijken die hij daar sloot.]

Ook omstreden Amaouch in Haagse moskee

Uit dezelfde wob-stukken blijkt dat de omstreden prediker El Alami Amaouch óók geregeld aanwezig was in de clandestiene moskee in Transvaal.