Geen geruzie bij het opzetten van de voortent: voor 200 euro zet Daniël hem voor je neer

Heterdaad­je in gevangenis: medewerker heeft seks met gedetineer­de en wordt op straat gezet

Of ze het nu in de bezemkast, het toilet of in de badkamer deden, is niet duidelijk. Wél dat een medewerkster van de Penitentiaire Inrichting (PI) in Dordrecht en een gedetineerde lelijk over de schreef gingen door binnen de gevangenismuren seks te hebben. Dat liep voor hen verkeerd af.