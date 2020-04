Geen knallende introductieweek dit jaar: ‘We balen als een stekker’

De introductieweek is hét begin van je studententijd. Je ontmoet andere studenten, leert de stad kennen en je feest; een tijd om nooit te vergeten. Maar vanwege de coronacrisis gaat ook die niet door op de manier die iedereen gewend is. ,,We zijn enorm teleurgesteld. Je hoopt stiekem toch op een uitzondering, maar veiligheid boven alles", vertelt Aukje Hopmans, vicevoorzitter van de Groningse studentenvereniging A.S.V. Dizkartes.

Door het schrappen van vergunnings- en meldplichtige evenementen tot 1 september, kan er ook bij de studenten een streep door de plannen voor komend studiejaar. De introductieweek valt met duizenden studenten immers onder de noemer ‘grote bijeenkomsten’ en moet daarom in een andere vorm worden gegoten.



Het Landelijk Overleg en Contact Introductieweken (LOCI), het overkoepelend orgaan van alle introductieweken van Nederland, laat in een statement weten druk te zijn met het zoeken naar alternatieven. ,,Het hoofddoel voor ons is om dit jaar alsnog een introductie te kunnen geven aan de nieuwe studenten, maar in een andere vorm. de concrete invulling hopen we binnen enkele weken bekend te maken. Het zal wel per stad verschillen en natuurlijk houden we nauwlettend de adviezen van het RIVM in de gaten om de mogelijkheden in kaart te brengen binnen de 1,5 metersamenleving.”

Lees ook Deze festivals gaan allemaal niet door dit jaar Lees meer

Door het verbod moeten de studentenverenigingen ook bedenken wat ze als vervanging voor de introductieweek gaan organiseren. ,,We gaan er alles aan doen om de nieuwe eerstejaars toch een leuke tijd te geven”, vertelt voorzitter Stan van der Vleuten van Maastrichtse studentenvereniging Circumflex. ,,Natuurlijk balen we als een stekker, maar troost is dat iedereen hiermee kampt.”

Aan positiviteit ontbreekt het bij Van der Vleuten niet. ,,Het is een mooie uitdaging om er toch een succes van te maken ondanks de maatregelen. We moeten gewoon even heel creatief gaan nadenken. Gelukkig staan we er niet alleen voor, samen gaan we zorgen voor een geslaagde tijd.”

Problemen

Het nieuwe schooljaar wordt dit jaar dus anders ingeluid dan anders. (Nieuwe) studenten balen ervan, maar meer dan dat ook niet. Toch brengt het meer problemen met zich mee dan je zou denken. Studentenverenigingen genereren bijna alle naamsbekendheid in die ene introductieweek. ,,Als wij zo'n evenement dit jaar niet hebben in Groningen, komt er een kleinere lichting", legt Aukje Hopmans uit. ,,Dat heeft effect op de komende vijf jaar. Er wordt minder contributie betaald, minder bier besteld in de sociëteit en we verdienen ook minder op evenementen. Financieel gaat dat best pijn doen.”

Maar flexibel en creatief als de studenten zijn, hebben ze nu al ideeën genoeg om straks toch die naamsbekendheid te krijgen. ,,We denken aan het houden van online-evenementen of toch het samenkomen in kleine groepen als dat tegen die tijd mag. We moeten gewoon veel gaan promoten, meer dan we normaal al doen. We hopen dat de KEI, het introductiebestuur van Groningen, ons ondersteunt om ons ook dit jaar op de kaart te zetten.”



De verenigingen gaan dus in samenwerking met de introductiebesturen kijken naar een heel nieuw en passend concept voor deze bijzondere tijd. ,,Het blijft onwerkelijk, maar we moeten ons nu gewoon zo goed mogelijk voorbereiden.”