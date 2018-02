Geen nare spuiten meer na gipsbeen

Jaarlijks breken zo’n 27 duizend Nederlanders hun voet, enkel of onderbeen en krijgen nog eens 50 duizend mensen een kijkoperatie aan hun knie. Door niet langer de spuiten voor te schrijven, levert dat een landelijke besparing op van ruim 2 miljoen, berekenende VGZ. De zorgverzekeraar en het LUMC roepen op overal in het land te stoppen met de prikken, met als enige uitzondering bij patiënten die al eerder trombose hebben gehad.



Onderzoeker en hoogleraar klinische epidemiologie Suzanne Cannegieter van het LUMC pleit voor aanpassing van de ziekenhuisprotocollen. Zij deed onderzoek onder 3000 patiënten. De helft kreeg bloedverdunners, de andere helft niet. In beide groepen bleef de kans op trombose even groot: bij de patiënten met een gipsbeen was het risico 1,5 procent hoger, na de kijkoperatie was dit 0,5 procent. Cannegieter: ,,De huidige behandeling is dus zinloos. Bovendien vinden veel patiënten de prikken pijnlijk of eng. Anderen kunnen het niet zelf, waardoor thuiszorg nodig is.”



Er is volgens haar nieuw onderzoek nodig om te ontdekken welke patiënten nu precies een verhoogd risico lopen en hoe trombose bij hen kan worden voorkomen. ,,Het blijft namelijk levensgevaarlijk wanneer een bloedstolsel in het been losschiet. Als dat propje in de longen belandt, kan het dodelijk zijn.”