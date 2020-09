Geen nieuwe coronatest mogelijk in 86 van de 100 posten in Nederland: laboratoria overbelast

video Lynx dichterbij dan ooit: hoe veilig is het bos?

7 september Van de Nederlandse ‘Grote Vijf’ - edelhert, ree, wild zwijn, bever en zeehond - hebben we niet zoveel te vrezen bij een uitje in de natuur. Maar nu de wolven zich hier steeds meer thuis voelen en de lynx ons inmiddels tot in de Belgische Ardennen is genaderd, rijst de vraag: hoe gevaarlijk is dat nu?