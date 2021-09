Geen onderzoek na familiemoord met dienstwapen door Dordtse undercoveragent

Politieman Wendell C. (35) schoot zijn gezin - vrouw (27) en twee dochtertjes van acht en twaalf - en zichzelf thuis dood met zijn eigen dienstwapen, in september 2019. C. en zijn echtgenote zouden al langere tijd ruzie hebben gehad en in scheiding hebben gelegen. De Rijksrecherche deed uitgebreid onderzoek in de zaak. De burgemeester van Dordrecht sprak na de moorden van een ‘zeer heftig incident’.



De Rijksrecherche moest na de drievoudige familiemoord onderzoek doen naar ‘goed werkgeverschap’ van de politie, omdat de undercoveragent - met wie het steeds slechter ging - toch kon beschikken over zijn dienstwapen. De Rijksrecherche besloot de kwestie echter door te schuiven naar de Inspectie, maar ook die weigerde om het onderzoek te verrichten, omdat dit niet tot haar ‘primaire werkproces’ zou behoren.