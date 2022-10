Geen potje padel na 20.00 uur door geluidsoverlast: ‘Dit gaat ons leden kosten’

‘Drugs­chauf­feur’ Jan B. (53) woest over celstraf: ‘Niet normaal dat ons rechtssys­teem dit toelaat’

Hij is woest. De celstraf die hij vandaag kreeg voor het vervoeren van drugscontainers is ‘belachelijk hoog’, vindt Ermeloër Jan B.. De 53-jarige chauffeur gaat in beroep tegen zijn veroordeling van vier jaar. Daarbovenop moet hij nog anderhalf jaar uitzitten van een straf in Noorwegen. ,,Ik ben diep teleurgesteld.”

6:51