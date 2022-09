Geen problemen met drukte rondom Bijlmer Arena, bezoekers evenementen mijden de trein

De drukte rondom station Amsterdam Bijlmer Arena is vanmiddag en vanavond beheersbaar, stellen organisatoren van evenementen in het gebied. Meer mensen dan normaal zijn met de auto naar het concert van Kensington gekomen, maar dit leidt volgens directeur Danny Damman van de Ziggo Dome ‘niet tot problemen’.

Tot half negen vanavond stoppen er geen treinen in Amsterdam Bijlmer Arena, Amsterdam Holendrecht en beperkt in Duivendrecht. De NS heeft die keuze voor de zaterdag gemaakt vanwege de drukte die de F1-Grand Prix in Zandvoort met zich meebrengt.

Probleem is alleen dat er ook rondom Amsterdam Bijlmer Arena vandaag meerdere evenementen georganiseerd zijn. Ajax speelde vanmiddag in de Johan Cruijff ArenA tegen SC Cambuur. En naast het concert van Kensington in de Ziggo Dome is in de nabijgelegen concertzaal AFAS Live een concert van Yade Lauren gaande.

Rond 19.00 uur was de uitstroom van voetbalsupporters klaar, meldt de gemeente Amsterdam. ,,Er zijn 15.000 mensen met de metro vervoerd en er is nu weer voldoende ruimte in de metro en parkeergelegenheid om de bezoekers van de concerten te ontvangen”, aldus een gemeentewoordvoerster.

,,We vermoeden dat veel mensen al op tijd naar het gebied zijn gekomen en gehoor hebben gegeven aan de oproep om vervangend vervoer te regelen”, zegt Damman (Ziggo Dome) gevraagd naar de drukte. Zo staan er niet alleen meer auto’s, maar ook ‘opvallend veel fietsen en brommers’ in het gebied. Bovendien zijn veel mensen carpoolend naar de Amsterdamse concerthal gekomen.

Te belachelijk voor woorden

De Ziggo Dome noemde eerder het besluit van de NS ‘te belachelijk voor woorden’ en ook vanuit Ajax en de ArenA klonk kritiek. Niet alleen moest er juist vandaag veel publiek naar het gebied rondom Amsterdam Bijlmer Arena komen, ook veel personeel van de concertzalen en het stadion kreeg te maken met de ingewikkelde verkeerssituatie.

Veel bezoekers blijken nu alsnog naar andere Amsterdamse stations te zijn gereisd. Vanaf daar konden ze met bijvoorbeeld de tram of bus gaan. Bovendien rijden de treinen wel weer na het concert en kunnen mensen volgens de NS dan dus weer direct met een trein.

De Utrechtse groep Kensington treedt vandaag en morgen voor de allerlaatste keer op met zanger Eloi Youssef, die daarna vertrekt. Youssef zit sinds 2005 bij de band. De zanger stopt vanwege een ‘verschil in toekomstvisie’. De overige bandleden van Kensington gaan op zoek naar een vervanger.