Geen reis, maar wel een lopend buffet en 600 man personeel: dit cruiseschip is opvang voor Oekraïners

Het casino en het zwembad blijven dicht en het uitzicht is maandenlang hetzelfde - maar verder zal alles net zijn als tijdens een gewone cruise op De Volendam. In elke hut ligt al een van handdoeken gevouwen olifant, de fitnesszaal en de restaurants zijn open, het koper blinkt. ,,We bieden deze mensen dezelfde gastvrijheid als we altijd doen”, zegt kapitein Ryan Whitaker.