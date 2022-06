Geen studenten vanwege Schiphol? Dan Oekraïense vluchtelingen onder de vliegherrie

Nederland­se webcamaf­per­ser Aydin C. pleit onschuldig in zaak Canadese tiener Amanda Todd

De Nederlandse webcamafperser Aydin C. heeft niet schuldig gepleit aan vijf aanklachten van het Canadese Openbaar Ministerie in de zaak Amanda Todd. C. staat onder meer terecht voor afpersing van de Canadese tiener en voor bezit van kinderporno.

