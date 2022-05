Geen treinen tussen Utrecht en Amsterdam, ook treinen Nijmegen verhinderd

update OM eist vier jaar tegen klusjesman in zaak Ruinerwold

Het Openbaar Ministerie (OM) eist een celstraf van vier jaar tegen de 61-jarige Josef B., voor de mishandeling en vrijheidsberoving van de kinderen van het gezin dat voor de buitenwereld verborgen werd gehouden in een afgelegen boerderij in Ruinerwold. De aanklager vindt dat de man per direct terug moet naar de gevangenis.

9 mei