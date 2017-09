Geen uitstel in hoger beroep zaak-Wilders

Eis van vijf jaar voor geplaatste vuurwerkbom bij huis Somaliërs

0:05 Een 22-jarige man uit Pannerden moet vijf jaar de cel in, met aftrek van voorarrest, voor het plaatsen van een vuurwerkbom aan een huis aan De Kamp in Pannerden. Dat is althans de eis tegen hem van het Openbaar Ministerie (OM), vandaag in de rechtbank in Arnhem.