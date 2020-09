Geen vaccinatieplicht, maar ‘onacceptabel’ als ziekenhuispersoneel het niet doet

rouwspecialist ‘Leef elke dag met de dood voor ogen, ga ’s avonds niet slapen met ruzie’

6 september Annemarie Haverkamp praatte in deze krant bijna twee jaar lang wekelijks met iemand over de laatste levensfase (‘Ik heb geleefd’). Ze bleef zitten met een aantal prangende vragen. In een korte vervolgserie spreekt ze deskundigen over de dood. In de laatste aflevering vertelt rouwspecialist Manu Keirse hoe om te gaan met verlies en verdriet.