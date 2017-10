Geen verbetering na moord op Els Borst: 'GGZ nog altijd ondermaats'

Dit stelt Rein Jan Hoekstra, hoofd van de commissie die fouten in de zaak Bart van U. onderzocht, zondagavond in een uitzending van De Monitor . Hoekstra uitte twee jaar geleden in zijn rapport al harde kritiek op de ggz. De meeste zorgverleners zagen wel dat Bart van U. grote problemen had, maar niemand had een compleet beeld van hem.

Tientallen bedden tekort

Alleen al in Rotterdam komt de ggz tientallen bedden tekort. Ook andere steden worstelen hiermee. ,,Het is wachten op incidenten”, zegt Ferd Crone, burgemeester van Leeuwarden en voorzitter van 38 grote steden in het land. In Leeuwarden werd deze zomer een vrouw doodgestoken door haar psychotische zoon.



Het Schakelteam Verwarde Personen concludeerde deze week nog dat de opvang een probleem blijft. De aandacht dreigt te verslappen, zegt voorzitter Onno Hoes. Volgens hem moet de politie nog te vaak in actie komen voor mensen die niets strafbaars hebben gedaan en zorg nodig hebben.



In een reactie aan De Monitor laat minister Schippers (Zorg, VVD) weten dat hard wordt gewerkt aan de uitbreiding van bedden en daar geld voor beschikbaar is.