Geen vervolging man die met auto op toeristen bij Amsterdam CS inreed

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten de zaak te seponeren, omdat er geen opzet in het spel was. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat de man, een diabetespatiënt, onwel was geraakt door een te lage bloedsuikerspiegel.



Door de aanrijding raakten zeven voetgangers, voornamelijk toeristen, gewond.

Het incident deed veel stof opwaaien omdat vergelijkingen werden gemaakt met aanslagen in Europa, waarbij voertuigen op menigtes inreden.



Uitgebreid onderzoek van de politie heeft echter aangetoond dat het een ongeval betrof. Volgens het OM kan de automobilist daarom geen verwijt worden gemaakt en is de zaak geseponeerd. De betrokkenen zijn hiervan op de hoogte gebracht.