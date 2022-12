Geen witte maar grijze kerst op komst: ‘Iedere dag wel regen’

ACM onderzoekt beïnvloe­ding zorgtarie­ven door brancheor­ga­ni­sa­ties

Brancheorganisaties in de zorg overtreden mogelijk de concurrentieregels volgens de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De kartelwaakhond is meerdere onderzoeken begonnen, nadat signalen zijn binnengekomen over brancheverenigingen die ‘sturende informatie aan hun leden sturen’.

15:09