Geert Mak: ‘Gênant hoe weinig Nederland werkelijk doet met de sancties tegen Rusland’

Het is de enige vraag die een historicus liever niet beantwoordt. Hoe ziet de toekomst eruit? Heden en verleden zijn al ingewikkeld genoeg. ,,Sommige kwesties waarover we ons nu druk maken zijn over een maand alweer vergeten’’, zegt Mak (75) ,,Daarom kun je ook pas na een jaar of twintig, dertig goede geschiedenis schrijven.’’



Maar hij begrijpt de verleiding wel. In zijn boek Grote verwachtingen, dat gaat over de afgelopen twintig jaar, wendt Mak zich ook tot een denkbeeldige geschiedenisstudente in de toekomst. Dat had hij nodig: wat zou zij nog interessant vinden? Achteraf is alles anders. Mak vertelt over een voormalige verzetsstrijder die hij ooit ontmoette: ‘Jullie hebben makkelijk praten vanuit het licht van nu’, hield die hem voor. ‘Maar wat moesten wij, in de jaren 30? Wij liepen in het donker met een kaarsje te zoeken.’ ,,En zo loop ik nu ook.’’