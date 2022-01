Geert Wilders ziet in rechtbank de mannen die hem wilden onthoofden: ‘Kijken of ze vast blijven zitten’

De acht Eindhovense mannen (tussen de 20 en 31 jaar) die onder meer verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag, spraken over het vermoorden van Mark Rutte en Geert Wilders. Ze wilden de politici ‘door de kop schieten’ of ‘onthoofden tijdens een livestream’. Dat zei de officier van justitie vandaag tijdens de eerste zitting in de zaak in Rotterdam. PVV’er Wilders woonde een deel van de zaak bij in de rechtbank.

Het gaat om Abdessamad O. (20), tweelingbroers Hasan en Huseyin A. (31), Marwan M. (26), Mohammad G. (26), Redwan A. (21), Sawiz A. (26) en Younes A. (26). Volgens justitie zou de groep sympathiseren met IS. De verdachten trainden maandenlang in een garagebox in Eindhoven om ‘fit te worden voor de strijd’. Zij werden in september van hun bed gelicht en opgepakt. Wapens of explosieven zijn niet gevonden. Ook waren er nog geen concrete plannen of data voor een aanslag.



De officier van justitie las vanmorgen en vanmiddag in twee sessies gesprekken voor van de verdachten: daarin spreken ze vrijuit over het ‘door de kop schieten’ van Wilders en hoe ze dan de geschiedenis in zullen gaan. ,,Dan ben je legendary.” Ook spraken ze over wapens en keken ze gruwelijke IS-instructievideo’s over het plegen van een aanslag en hoe je een mens doodt met een mes of explosief.

De acht verdachten komen vandaag in twee sessies van steeds vier man voor de rechter tijdens deze eerste pro forma-zitting, nog niet inhoudelijk. De eerste vier (twee via een videoverbinding uit de PI Vught omdat ze in quarantaine zitten) lieten vandaag weten dat het allemaal niet zo bedoeld is, dat hun gesprekken ‘uit verband zijn gerukt’ en dat het dom was. Inmiddels zitten nog drie verdachten in de rechtszaal, onder wie hoofdverdachte Marwan M.

‘Er viel niets te lachen’

De officier legde uit waarom al in een vroeg stadium werd besloten deze mannen op te pakken, voordat ze hun plannen concreet zouden maken. Dat het ging om een grap, zoals de verdediging zegt, gelooft justitie niet. ,,Er viel niets te lachen.” De verdachten bespraken ook hoe ze een aanslag wilden plegen op een chipfabrikant in Veldhoven en hoe ze wapens wilden maken met een 3D-printer. Een van de mannen zei dat hij ‘de nieuwe Bin Laden’ wilde worden.



PVV-voorman Geert Wilders was het eerste deel van de rechtszaak aanwezig. In de hoek op de publieke tribune luisterde hij onbewogen mee. ‘Kijken of de islamitische terreurverdachten uit Eindhoven die me wilden onthoofden ook echt blijven vastzitten of door de rechter worden vrijgelaten’, liet hij 's ochtends onderweg weten via Twitter. Wilders zou het ‘echt verschrikkelijk’ vinden als de jongens vandaag worden vrijgelaten. ‘Ze wilden me vermoorden, neerschieten en onthoofden.’

PVV-voorman Geert Wilders is bij de rechtszaak aanwezig. Hij luistert onbewogen en kijkt af en toe op zijn telefoon.

Netflix

De verdachten ontkennen met klem. Advocaat Peter Plasman, die twee van de verdachten bijstaat, stelt dat de beschuldiging gebaseerd is op een ‘melig gesprek’ dat de verdachten hadden tijdens het kijken van een film op Netflix. In die onderlinge gesprekken zou dreigende taal over Mark Rutte en Geert Wilders zijn geuit. Volgens Plasman kwam er daarna van alles bij aan gesprekken en filmpjes uitwisselen, klonk dat ook inderdaad vreselijk allemaal, maar ging het nooit de grens over van écht iets voorbereiden.

Plasman zegt dat het hier vooral gaat om de vrijheid van meningsuiting: ,,De vrijheid om naar walgelijke liederen te luisteren, de vrijheid om naar walgelijke filmpjes te kijken en de vrijheid om walgelijke dingen te zeggen. Van strafbare feiten is geen sprake.” Advocaat Bart Nooitgedagt, die de 31-jarige tweelingbroers Hasan A. en Huseyin A. bijstaat, zei dat zijn cliënten ‘zich in deze strafzaak moeten verweren voor iets wat volgens het Openbaar Ministerie had kunnen gebeuren'. Andere advocaten spraken ook van ‘foute grappen’ die er nu toe leiden dat carrières van talentvolle jongemannen gevaar lopen.



Hoogopgeleide jongemannen

De verdachten zijn vooral hoogopgeleide jongemannen, met bijvoorbeeld een afgeronde opleiding aan de TU Eindhoven of werkzaam bij ASML, het belangrijkste Nederlandse hightechbedrijf.



De rechtbank in Rotterdam beoordeelt vandaag of de verdenkingen zwaar genoeg zijn om de mannen langer vast te houden op de terrorismeafdeling van de gevangenis in Vught, of dat ze in afwachting van de rechtszaak op vrije voeten komen. De rechtbank in Rotterdam beslist daar 13 januari over.

