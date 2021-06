Gegijzeld: ‘Het gevoel dat ik had toen ik dacht dat ik dood ging, gun ik niemand’

Rechter: Familie na 21 jaar uit vakantie­huis­je zetten is ‘keihard’

22 juni De familie Van de Wouw leeft al meer dan twee decennia in een chalet op vakantiepark De Heische Tip in Zeeland. Illegaal, want permanente bewoning van het vakantiepark was al die jaren expliciet verboden. Bestuursrechter M. Verhoeven zette desondanks een dikke streep door een dwangsom van de gemeente Landerd. De rechter noemde het gemeentebeleid ‘keihard’. Handhaven van de regels vond hij in dit geval ‘onevenredig’.