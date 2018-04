Gehandicapte Noortje dwingt debat in Tweede Kamer af met brief aan Rutte

Reizigers lichten NS voor tonnen op: zelfs vakantiehuisje bekostigd

9:11 Tussen 2014 en 2017 is massaal gefraudeerd met treinkaarten van de Nederlandse Spoorwegen. Voor minstens vier ton is met NS Businesscards gereisd, terwijl er nooit één cent is betaald. NS is ook voor honderdduizend euro getild met de regeling geld terug bij vertraging, één reiziger bekostigde daar zelfs een vakantiehuisje van.