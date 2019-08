Gehandicapten kunnen straks op alle NS-stations in Twente instappen

Momenteel is instaphulp voor reizigers met een beperking op 143 grotere NS-stations beschikbaar. De eerste uitbreiding volgt 15 december bij het ingaan van de nieuwe dienstregeling. Ook op Amsterdam Sciencepark, Zaandijk Zaanse Schans, Halfweg Zwanenburg, Kapelle Biezelinge, Heiloo, Den Haag Ypenburg, Amersfoort Schothorst, Hoorn Kersenboogerd, Veenendaal West en Grou-Jirnsum komt de service dan beschikbaar. De overige ruim negentig stations volgen de jaren erna, hier vallen de stations in Twente dus onder.

Per 2025 moet de reisassistentie op 245 stations beschikbaar zijn. Dat is 99 procent van alle NS-treinstations. De hulp inroepen kan via de app of website van NS. Dit kan tot slechts één uur van te voren.

Brug neerzetten

Met de uitbreiding willen de spoorwegen treinen nog beter toegankelijk maken. NS noteerde vorig jaar 6.000 reizigers die reisassistentie aanvroegen. Samen ontvingen zij 127.000 maal hulp bij in- en uitstappen. Eén rechtstreekse treinreis geldt hierbij als twee maal assistentie: éénmaal bij instappen en éénmaal bij het uitstappen.



Om de instaphulp op ruim 100 extra stations voor elkaar te krijgen, dient NS overal een zogenaamde brug neer te zetten. Dat is een uitklapbare ijzeren installatie waarmee rolstoelen en scootmobielen omhoog de trein in gereden kunnen worden. Ze zijn nodig voor het intercity-park van NS, waar de deur hoger dan het perron is. In de nieuwste generatie sprinters zitten de deuren gelijkvloers en kunnen gehandicapten zelf instappen.