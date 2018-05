Geintje Sofie (8) draait uit op levensgevaarlijke stunt

De vader had met de meiden een ijsje gekocht. ,,Ze waren een beetje aan het klooien en wilden aan de slagboom gaan hangen. Ik zei nog een paar keer: 'niet doen, niet hangen, stoppen daarmee, kappen' maar binnen twee seconden hing Sofie hoog boven de grond. Volgens mijn dochter kon ze niet loslaten omdat ze plakhanden had. Gelukkig klimt Sofie elke week op de klimmuur in Haarlem. Daarom is ze heel sterk in haar handen. Dat is misschien wel haar redding geweest. Nou ja, redding. Samen met een voorbijganger stond ik precies onder Sofie op de grond. We hadden haar zo kunnen opvangen.''