Gejuich bij neerhalen mobiele camera in Breda: ‘Tillen, kom op boys!’

Lawinepijl schiet in woning en ontploft in kinderka­mer Maassluis

1 januari Dat was gisteravond flink schrikken voor bewoners van een woning aan de Olmendal in Maassluis: een lawinepijl was in een kinderkamer van hun woning gevlogen en ontploft. Eén persoon raakte lichtgewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis.