Gekkekoeienziekte op Nederlands boerenbedrijf aangetroffen: ‘Ziekte is moeilijk uit te roeien’

Op een boerderij in Zuid-Holland is bij een dode koe de gekkekoeienziekte (BSE) aangetroffen, meldt het ministerie van Landbouw. BSE is een ziekte die van dier op mens kan overgaan: bij mensen kan het de dodelijke hersenziekte variant Creutzfeldt-Jacob veroorzaken.

De bewuste boerderij is maandag na de vondst door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) direct geblokkeerd, zo schrijft Landbouwminister Piet Adema woensdag aan de Tweede Kamer. Dat betekent dat er geen dierlijke producten van het terrein af mogen.

Mensen kunnen besmet raken door het consumeren van producten afkomstig uit BSE geïnfecteerde runderen. Er is daarom een Europees monitoringsprogramma waarbij alle kadavers en alle in nood geslachte runderen in bepaalde risicogroepen worden getest op BSE. De besmetting van deze koe, is aan het licht gekomen door die actieve opsporingsmethode.

Niet in voedselketen

Landbouwminister Piet Adema meldt in de brief aan de Tweede Kamer ook dat ‘dit positief geteste rund niet in de voedselketen terecht is gekomen en vormt geen risico voor de voedselveiligheid’.

Voor het laatst noteerde Nederland in 2011 een BSE-geval, aldus de Wageningen Universiteit. ,,Het is een ziekte die moeilijk uit te roeien is”, reageert een woordvoerster. Vanaf 1987 is bij 88 runderen afkomstig uit Nederland een besmetting vastgesteld.

Het ministerie wil niet zeggen waar de Zuid-Hollandse boerderij precies ligt, om de boer in kwestie in bescherming te nemen.

Onderzocht wordt nog om welke variant van de ziekte het gaat. Er zijn twee opties: of het gaat om een klassieke variant of het gaat om een zogenaamde ‘atypische variant’. Die kan sporadisch voorkomen bij oudere koeien, een soort “ouderdom BSE”. Het ministerie verwacht daarover later vandaag meer informatie.

De kans is volgens een woordvoerder het grootst dat het om de laatste variant gaat, die zich als mutatie kan hebben ontwikkeld in een oud rund. In dit geval is er minder kans op verspreiding van de ziekte. Gaat het om de klassieke variant, kan dat komen door verkeerd behandeld veevoer. In dat geval zijn volgens het ministerie maatregelen nodig om de volksgezondheid te beschermen.

In 2011 werd voor het laatst de zogeheten ‘atypische variant’ aangetroffen. De ‘klassieke’ variant ontstaat door besmet voer. Sinds 1997 zijn daar 88 gevallen van aangetroffen in Nederland. Vlees eten van een koe met gekkekoeienziekte kan bij mensen de dodelijke ziekte Creutzfeld-Jacob veroorzaken. In mei 2005 overleed een vrouw bij wie als eerste in Nederland een variant van die ziekte werd vastgesteld. Ook in 2006 en 2009 overleden er mensen aan, aldus het RIVM over de 'zeer zeldzame hersenziekte’.

Bron- en contactonderzoek

De NVWA voert nu bron- en contactonderzoek uit onder de dieren. Daarbij wordt vooral het nageslacht van het rund onderzocht op de ziekte, en wie er verder met dit dier in aanraking zijn opgegroeid. De ziekte is niet overdraagbaar van rund op rund.

Om een nieuwe uitbraak van de gekkekoeienziekte te voorkomen, controleert de universiteit van Wageningen steekproefsgewijs de kadavers die worden binnengebracht bij verwerker Rendac. Daaruit is deze week de positieve test gekomen.

