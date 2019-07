Gekkenhuis in Boxmeer rond ‘bronzen Steven’ en ‘gele Mike’

Van Horik is natuurlijk present in Boxmeer. ,,Mike was vanaf zijn achtste al gedreven en serieus met het fietsen bezig. Hij was een rustige jongen en onopvallend in de groep”, weet Van Horik nog. ,,Eenmaal op de fiets was hij fanatiek en deed hij zonder zeuren wat we hem vroegen. Een keer voordoen en hij wist al wat hij moest doen. Een geboren talent, wat niet gek is met zo’n vader en opa!” De Lieroppenaar heeft de Tour goed gevolgd. Hij is niet verbaasd over de successen van Teunissen. ,,Hij zit in een vriendenploeg en dat werpt zijn vruchten af.”



Een dorpsgenoot kent Teunissen ook goed: Heinz van der Schouw. Hij heeft tegenwoordig een fietswinkel in Lierop, waar het wielertalent in zijn tienerjaren vaak kwam voor fietsreparaties. ,,Toen Mike prof werd kreeg hij voortaan fietsen van de ploeg. Toch kwam hij nog wel eens bij mij voor schoenplaatjes en dergelijke of voor onderhoud van zijn fiets.”



Van der Schouw bewondert de ‘spectaculaire stijl van fietsen’ van Mike. ,,Met het hart. Hij vliegt er in.”



Dat doet hij ook in Boxmeer. De finish van het criterium wordt rond 22.15 uur verwacht. De profs rijden tachtig kilometer.