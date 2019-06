Geld maakt wél gelukkig: miljonairs geven hun leven een dikke 8

Extra agenten de straat op wegens 112-sto­ring

24 juni Veiligheidsregio’s in het land sturen extra agenten en ambulances de straat op vanwege de landelijke storing van het noodnummer 112. ,,Momenteel zijn alle agenten in dienst de wijk in gestuurd”, meldt de nationale politie. De Landelijke Eenheid zegt: ,,Alles wat we aan blauw hebben, sturen we naar buiten, de straat op, zodat ze zichtbaar zijn en aangesproken kunnen worden. We hebben weleens een gedeeltelijke 112-storing gehad, maar dit is veel meer.”