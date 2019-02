Geld stroomt binnen voor bijna vergeten bokslegende Rudi Lubbers

Marco Lubbers, de zoon van oud-topbokser Rudi Lubbers (73) is gisteravond herenigd met zijn vader. Lubbers senior woont met zijn partner Ria in het wrak van een bestelbus zonder verwarming of elektriciteit. Ria was er zo slecht aan toe dat ze is opgenomen in een ziekenhuis. Het stel leeft er met meer dan twintig zwerfhonden.