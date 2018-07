Geldermalsenaren geloven hun ogen niet: gemeente strooit in hartje zomer

Dat zachte asfalt ontstaat door de hitte, zegt Co van Leeuwen van de gemeente Geldermalsen. ,,De slijtlaag van het asfalt wordt week. Auto's die eroverheen rijden, nemen deeltjes mee aan hun banden waardoor de toplaag van de weg én het rubber beschadigt. De smurrie komt bovendien terecht op andere stukken weg. Dat is gevaarlijk en kan ook schade veroorzaken."



Het strooien helpt dit alles te voorkomen, vervolgt de woordvoerder. ,,Door het zout blijft de toplaag meer samengebonden." De gemeente liet de eerste strooiwagens gisteravond uitrukken en vanochtend opnieuw. Dat leverde volgens de zegsman veel vragen van inwoners op. ,,We leggen telkens uit dat we niet in heel de gemeente strooien, maar alleen op plekken waar schade aan de slijtlaag is geconstateerd." De gemeente verspreidde op Twitter ook een bericht met uitleg.