Gelders dorp in de ban van nieuwe miljonair: winnaar Staatsloterij krijgt 20 jaar lang 250.000 euro

,,Nee, het winnende lot van de Kroonprijs van de Staatsloterij is niet hier gekocht.’’ Janet van den Sigtenhorst, eigenaar van Vivant Edwin en Janet in het centrum van Leersum, moet het dinsdag keer op keer zeggen. Want iedereen in de winkel is benieuwd wie de gelukkige inwoner is die zich vanaf nu multimiljonair mag noemen.



,,Ik weet ook echt niet wie de winnaar is’’, zegt Janet van den Sigtenhorst. ,,Het hele dorp loopt ernaar te gissen. Dat zal binnenkort wel een keer duidelijk worden. Zulke verhalen gaan snel.’’