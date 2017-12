Gelderse jagers mogen ongewenste wasberen vanaf volgend jaar afschieten

Faunabeheereenheid Gelderland bereidt in overleg met de provincie nu een plan voor, waarin wordt geregeld dat de dieren desnoods afgeschoten kunnen worden, vertelt secretaris Erik Koffeman. ,,Of weggevangen worden, dat ligt aan de situatie.’’



Hij schat dat er momenteel tien, 'hooguit twintig' wasberen in de Gelderse regio rondlopen. Dat aantal moet naar nul: het dier staat te boek als exoot, komt hier niet oorspronkelijk vandaan. Gevaar is dat ze andere dieren verdringen en ziektes met zich meebrengen.



Recent werd in Zuid-Limburg een wasbeer gespot met vier jonkies. De Zoogdiervereniging noemde die waarneming 'historisch'. ,,We hebben in Gelderland nog geen meldingen van geslaagde reproducties’’, vertelt Koffeman. En dat is helemaal niet erg. Integendeel: ,,Als ze zich niet reproduceren, sterven ze vanzelf uit.’’