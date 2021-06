Gele boekje vanaf nu in ANWB-winkels te koop, volgende week ook in boekenzaken

Het felbegeerde gele vaccinatieboekje ligt vanaf vandaag bij de ANWB in de winkel en is vanaf begin volgende week ook in boekhandels verkrijgbaar. Mogelijk is de eerste lading snel uitverkocht, want voor de ANWB gaat het om een oplage van 30.000 stuks, laat leverancier SDU weten.

Het gele boekje van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wordt al jaren gebruikt en is vooral in trek bij mensen die veel reizen. In sommige landen is het nodig om ingeënt te zijn tegen bepaalde ziektes. Het boekje geeft een overzicht van de prikken die de eigenaar ervan heeft gehad.

Sinds bekend werd dat de GGD’s ook na een coronaprik op verzoek een stempel zetten in het inentingsboekje, is er een ware run op ontstaan. Veel Nederlanders willen het zekere voor het onzekere nemen met het oog op hun zomervakantie en laten na hun inenting een coronastickertje in het boekje plakken, of komen daar voor terug.

Uitgeverij SDU, dat de boekjes levert, ontvangt nu een slordige 20.000 bestellingen per dag via de webshop, zegt een woordvoerster, terwijl het bedrijf in normale tijden er ongeveer 300.000 per jaar verkoopt. Overigens ziet de uitgeverij de drukte wel ietsje teruglopen, want vorige week kwamen er nog 30.000 tot 40.000 bestellingen per dag binnen.

Drukte

SDU sluit niet uit dat de 30.000 boekjes bij de ANWB in een mum van tijd weg zijn. Een grotere oplage was volgens het bedrijf nu nog niet mogelijk, zegt de woordvoerster. ,,Omdat we eerst onze eigen bestellingen willen uitleveren. Onze drukcapaciteit is nu echter dusdanig opgeschaald dat we vanaf volgende week 100.000 stuks per dag kunnen leveren.”

Met het aanbieden van de boekjes in de ANWB- en boekenwinkels hoopt de uitgeverij de drukte te spreiden. ,,We willen de druk van onze organisatie halen”, aldus de zegsvrouw. ,,We worden geconfronteerd met veel telefoontjes en afhandelingskwesties. Dat trekt een enorme wissel.”

Reizen

Voor een aantal landen - waaronder Oostenrijk, Duitsland en Frankrijk - is het voor reizigers op dit moment genoeg om hun gele boekje met daarin het bewijs van een coronaprik te tonen. Wel gelden er per land vaak verschillende toelatingseisen. Voor de Nederlandse overheid is het gele boekje geen officieel vaccinatiebewijs. Dat kunnen mensen die zijn ingeënt vanaf 1 juli zelf uploaden in de CoronaCheck-app.



Of de vraag naar de gele boekjes tot die tijd net zo groot blijft als nu, is volgens SDU moeilijk te zeggen. ,,Zolang de grote vakantie nog niet is aangebroken, kan het elke dag anders zijn”, aldus de woordvoerster. Als voorbeeld geeft ze jongeren, die ook al in aanmerking komen voor een prik en mogelijk op vakantie naar het buitenland willen. ,,Als er dan onzekerheid of ontevredenheid komt over de corona-app, dan kan dat ook weer voor een piek in het aantal bestellingen zorgen.”

